Devisen: Euro stabil bei 1,16 US-Dollar - EUR/CHF knapp unter 1,08

Zum Franken pendelt der Dollar weiter um die Marke von 0,93 Franken und kostet aktuell mit 0,9294 Franken wieder minim weniger. Der Euro geht kaum verändert zu 1,0795 Franken um.

Der Handel am Vormittag verläuft bisher ruhig. Am Montag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Plan, die an den Finanzmärkten für Aufmerksamkeit sorgen könnten. In Deutschland veröffentlicht das Institut Sentix sein monatliches Konjunkturbarometer, in den USA stehen Auftragszahlen aus der Industrie auf dem Programm. Es äussern sich daneben einige Notenbanker, unter anderem EZB-Vizepräsident Luis de Guindos.

bgf/zb/pre

(AWP)