Devisen: Euro stabil - Rohölwährungen gefragt

Der Euro hat sich zu Wochenbeginn kaum von der Stelle bewegt. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1069 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Ziemlich stabil zeigt sich auch der EUR/CHF-Kurs, der aktuell bei 1,0943 steht. Auch zum Dollar hat sich der Franken entsprechend nur leicht bewegt, wie der USD/CHF-Kurs von 0,9887 zeigt.