Devisen: Euro stabil - Türkische Lira verliert nach Aus für Notenbankchef

Der Euro hat sich am Montag nach den Kursverlusten vom Freitag stabilisiert. Am Vormittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1232 US-Dollar und damit etwas höher als am Freitagabend. Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1128 kaum verändert. Ein Dollar kostet derweil 0,9907 Franken.