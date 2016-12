Devisen: Euro stabil über 1,04 US-Dollar - Gut behauptet zum Franken

FRANKFURT (awp international) - Der Euro hat sich am Dienstag gegenüber dem US-Dollar wenig verändert. Die europäische Gemeinschaftswährung wird am Nachmittag bei 1,0458 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am frühen Morgen. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,0764 CHF gut behauptet nach den 1,0745 CHF, die er am Morgen gekostet hatte. Ein US-Dollar geht zeitgleich zu 1,0287 CHF um, was mehr oder weniger dem Kurs vom frühen Handel entspricht.