Devisen: Euro stabil über 1,16 US-Dollar

Gegenüber dem Franken pendelt der Euro weiterhin um die Marke von 1,08. Lag er am Morgen mit 1,0808 noch leicht darüber, kostet er derzeit mit 1,0795 wieder etwas weniger. Er bewegt sich damit in den gleichen Sphären wie am Freitagabend. Der US-Dollar bleibt bei 0,9280 in etwa stabil.

Entscheidende Impulse gab es im Vormittagshandel nicht. Leicht gestützt wurde der Euro durch die freundliche Stimmung an den europäischen Aktienmärkten. Dennoch bewegt sich der Euro zurzeit gegenüber dem Dollar in der Nähe seines tiefsten Stands seit etwa zwei Monaten. Getrieben wurde der Wechselkurs in den vergangenen Wochen vor allem durch die Schwäche an den Aktienmärkten, die der globalen Leitwährung Dollar oft Rückenwind verschafft hat. Der Euro hat unter dieser Entwicklung gelitten.

Auch im weiteren Handelsverlauf stehen kaum relevante Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Allerdings äussern sich einige hochrangige Zentralbanker, darunter EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Zuletzt hatten Äusserungen zum Inflationsziel der Europäischen Zentralbank für Aufmerksamkeit gesorgt. Es geht vor allem darum, ob die EZB in ihrer laufenden Strategieprüfung wie die US-Notenbank Fed ein abgeändertes Preisziel anstreben sollte.

ssc/jha/cf

(AWP)