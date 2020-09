Devisen: Euro stabil über 1,18 US-Dollar

Auch bei den Währungspaaren EUR/CHF (1,0779) und USD/CHF (0,9100) stabilisierte sich die Lage nach den turbulenten Tagen davor.

Am Freitag blicken die Anleger vor allem in Richtung USA. Nachmittags steht der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung auf dem Programm. Analysten rechnen mit einer weiteren Besserung, allerdings in langsamem Tempo. In der ersten Welle der Corona-Pandemie waren in den USA viele Millionen Menschen arbeitslos geworden. Von diesen Stellenverlusten ist bisher weniger als die Hälfte aufgeholt worden./bgf/fba/pre/kw

(AWP)