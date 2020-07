Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel stabil unter 1,13 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1275 Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Zum Franken zeigt er sich mit 1,0629 Franken ebenfalls kaum bewegt. Auch der US-Dollar kostet mit 0,9421 Franken in etwa so viel wie am Dienstagabend. Das Geschehen am Devisenmarkt verläuft insgesamt sehr ruhig.