Devisen: Euro stabilisiert sich - australischer Dollar unter Druck

Am Vortag war der Euro erstmals seit zwei Wochen unter die Marke von 1,13 Dollar gefallen. Auslöser waren robuste Konjunkturdaten aus den USA, von denen der amerikanische Dollar profitierte. Am Mittwoch hielten sich die Kursbewegungen zwischen Euro und Dollar dagegen in engen Grenzen. Fundamentale Impulse gab es kaum. Dass die OECD ihre Wachstumsprognosen für die Eurozone stark senkte, wirkte sich am Devisenmarkt kaum aus.

Deutlich unter Druck stand unterdessen der australische Dollar. Marktteilnehmer begründeten dies mit schwachen Wachstumszahlen. So ist die australische Wirtschaft im Schlussquartal 2018 um lediglich 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gewachsen. Die Entwicklung folgt auf ein ebenfalls schwaches drittes Quartal. An den Märkten wurden Spekulationen laut, die australische Notenbank könnte auf die Wachstumsabschwächung mit einer Zinssenkung reagieren. Der australische Dollar fiel daraufhin zum US-Dollar auf ein Zweimonatstief.

Im Nachmittagshandel stehen in den USA Daten vom Arbeitsmarkt und vom Aussenhandel an. Am Abend mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihren Konjunkturbericht Beige Book.

