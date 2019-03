Devisen: Euro stabilisiert sich nach Kurseinbruch

Der Euro hat sich am Freitag nach starken Verlusten vom Vortag vorerst stabilisiert. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1204 US-Dollar gehandelt und damit leicht höher als am Vorabend. Gegenüber dem Franken tendierte der Euro mit einem Kurs von 1,1313 Franken wenig verändert. Zum Dollar schwächte sich der Franken minim ab auf 1,0097 Franken.