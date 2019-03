Devisen: Euro stabilisiert sich nach Talfahrt

Der Euro hat sich am Freitag nach starken Verlusten vor allem gegenüber dem US-Dollar stabilisiert. Am Vormittag wird die Gemeinschaftswährung knapp über der Marke von 1,12 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Vorabend. Zum Franken bewegt sich der Euro bei einem Stand von 1,1315 kaum von der Stelle. Der US-Dollar kann seine Gewinne zum Franken bei einem Stand von 1,0094 nicht ganz verteidigen. Am Donnerstagabend war der Greenback auf den höchsten Stand seit November gestiegen.