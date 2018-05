Devisen: Euro stabilisiert sich nach Talfahrt - Zum Franken seitwärts

Der Euro hat seine Talfahrt gegenüber dem Dollar der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Nachdem die Gemeinschaftswährung in der Nacht zum Donnerstag noch zeitweise bis auf 1,1938 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Mitte Januar gefallen war, erholte sich der Kurs bis zum Donnerstagmorgen auf 1,1983 Dollar. Zum Franken bewegte sich der Euro derweil seitwärts und stand am Morgen mit 1,1950 Franken auf einem ähnlichen Niveau wie am Vortag. Der Dollar kostete 0,9972 nach 0,9976 Franken am Vorabend.