Devisen: Euro stabilisiert sich nach Vorwochenverlusten - EUR/CHF unter 1,10

Auch zum Franken notiert der Euro am Montag wenig verändert. Am späten Vormittag geht die Gemeinschaftswährung bei 1,0978 Franken um nach 1,0980 am frühen Morgen. Der US-Dollar bröckelt dagegen etwas ab und kostet 0,9952 nach 0,9961 Franken.

Zum Wochenstart wurden in der Eurozone nur wenige Konjunkturdaten veröffentlicht, die für Impulse sorgen. Auch am Nachmittag wird am Devisenmarkt mit eher wenig Bewegung gerechnet. In den USA bleiben die Märkte wegen eines Feiertags geschlossen und fallen als Impulsgeber aus.

Neue Daten zum Wirtschaftswachstum in Grossbritannien konnten das britische Pfund am Vormittag kaum bewegen. Der Kurs hielt sich bei 1,28 US-Dollar. Im dritten Quartal war die Wirtschaft des Landes wieder gewachsen, nachdem sie im zweiten Quartal noch leicht geschrumpft war. Die britische Industrieproduktion war hingegen im September überraschend stark gesunken und hat damit an den schwachen August angeknüpft. jkr/jsl/pre

(AWP)