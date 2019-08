Devisen: Euro stabilisiert sich um 1,12 US-Dollar - zum Franken weiter um 1,09

Zum Franken hielt sich der Euro über der Marke von 1,09 bei 1,0913 Franken. Am Vorabend waren es 1,0908. Der Dollar notierte zum Franken leicht höher mit 0,9745 nach 0,9736 am Montagabend.

Nach einem turbulenten Wochenauftakt hat sich die Lage am Devisenmarkt wieder etwas beruhigt. Zur allgemeinen Beruhigung der Finanzmärkte hatte die chinesische Zentralbank den Mittelkurs der Landeswährung Yuan am Dienstag etwas höher festgelegt. Zudem kündigte sie an, dem Yuan-Markt durch Wertpapierverkäufe Liquidität zu entziehen. Dies dürfte die chinesische Währung ebenfalls stützen.

Am Montag hatte der Yuan im Vergleich zum Dollar stark abgewertet. Dies wurde als zusätzliche Eskalation des Handelsstreits zwischen den USA und China gewertet und hatte die USA dazu veranlasst, China offiziell als Währungsmanipulator zu brandmarken.

Devisenexperte Manuel Andersch von der BayernLB sprach von einem "grossen Scherbenhaufen" am Devisenmarkt. Nach dem "Unsicherheitsschock" zum Wochenauftakt dürfte die unruhige Marktlage nach seiner Einschätzung in den kommenden Handelstagen andauern. Der Konflikt zwischen den USA und China könnte weiter eskalieren, sagte Andersch.

Konjunkturdaten konnten dem Euro keine nennenswerten Impulse geben. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie war laut am Morgen veröffentlichten Daten im Juni unerwartet stark gestiegen. Experten verwiesen aber auf den hohen Anteil von Grossaufträge und sprachen von einem "trügerischen Auftragsplus", das keine Hoffnung auf eine Besserung der allgemein schlechten Lage in der Industrie mache.

/jkr/bgf/jha/

(AWP)