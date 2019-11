Devisen: Euro stabilisiert sich unter 1,11 Dollar - zum Franken fester

Der Euro hat sich gegenüber dem US-Dollar am Dienstag im weiteren Vormittagsverlauf wenig bewegt. Nach deutlichen Verlusten in der Vorwoche und einer Kurserholung in den vergangenen Handelstagen konnte sich die Gemeinschaftswährung vorerst stabilisieren. Aktuell wird der Euro bei 1,1074 Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Stand wie am Vorabend und früheren Dienstagmorgen.