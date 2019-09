Devisen: Euro stabilisiert sich zu Dollar und Franken

Der Euro hat sich am Freitag nach der Berg- und Talfahrt vom Vortag stabilisiert. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,1070 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,0958 wenig verändert zum Donnerstagabend. Ein Dollar kostet derweil 0,9898 Franken.