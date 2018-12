Devisen: Euro stabilisiert sich zum Dollar und Franken nach Vortagesverlusten

Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 1,1240 ebenfalls stabilisiert. Am Montagmorgen hatte er noch bei knapp 1,12 Franken notiert. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Stand von 0,9893 Franken ebenfalls auf dem Niveau vom Vorabend.

Am Vortag hatte die Verschiebung der Parlamentsabstimmung in Grossbritannien über die Brexit-Vereinbarung die Anleger verunsichert. Der Euro war etwa ein halbes Prozent abgerutscht. Ähnlich wie der Euro stabilisiert sich vorerst auch das britische Pfund am Morgen nach den kräftigen Vortagesverlusten.

Im weiteren Tagesverlauf dürfte die weitere politische Entwicklung im Mittelpunkt am Devisenmarkt stehen. Die britische Premierministerin Theresa May will zu Gesprächen über den Brexit-Deal mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte und Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammentreffen.

Unter Verkaufsdruck steht am Morgen die indische Rupie. Zeitweise verlor die Währung im Handel mit dem US-Dollar mehr als ein Prozent an Wert, nachdem der Chef der indischen Notenbank Urjit Patel überraschend zuürckgetreten ist. Der Rücktritt erfolgt nach einem monatelangen Konflikt mit der indischen Regierung und löste am Devisenmarkt Sorgen über die Unabhängigkeit der Notenbank aus.

