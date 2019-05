Devisen: Euro stabilisiert sich zum Dollar - Verliert zum Franken

Der Euro hat seine Talfahrt der vergangenen Handelstagen zunächst fortgesetzt und ist am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit zwei Jahren gefallen. Am Nachmittag rutschte der Kurs bis auf 1,1107 US-Dollar. So tief stand er zuletzt im Mai 2017. Im weiteren Handelsverlauf konnte sich die Gemeinschaftswährung wieder etwas fangen und wurde zuletzt bei 1,1152 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Morgen.