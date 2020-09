Devisen: Euro stabilisiert sich zum Dollar - wenig verändert zum Franken

Der Euro hat sich am Montag nach deutlichen Kursverlusten in der Vorwoche stabilisiert. Am frühen Nachmittag notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1663 US-Dollar und damit etwas höher als am Morgen. Am Freitag war der Euro noch bis auf 1,1612 Dollar gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit etwa zwei Monaten.