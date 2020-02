Devisen: Euro stagniert - Dollar und Franken legen zu

Sorgen um eine weltweite Pandemie hinterlassen zum Wochenstart auch am Devisenmarkt ihre Spuren. So profitierte der Euro nur kurzzeitig von einer leichten Aufhellung der Unternehmensstimmung in Deutschland. Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,0825 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen.