Devisen: Euro steht zum US-Dollar weiter unter Druck - USD/CHF über 0,96

Der Dollar gewinnt auch zum Franken und notiert derzeit über 0,96 Franken bei 0,9616. Am Vorabend kostete der Greenback noch 0,9590. Derweil bewegt sich der Euro zum Franken in engen Spannen und wird zuletzt zu 1,0297 Franken nach 1,0293 am Vorabend gehandelt.

Bereits am Vortag hatte der Euro unter einer breiten Stärke des Dollar gelitten und sich im späten Handel nur leicht erholt. "In den USA dominieren die Erwartungen schnell und kräftig steigender Leitzinsen", schreiben die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen.

Dies sei nicht nur von der hohen Teuerungsrate und der bis zuletzt soliden Wirtschaftsentwicklung befeuert worden, sondern auch von seiten der Fed-Vertreter. Viele unterstützen mehrere Zinserhöhungen der US-Notenbank um 0,5 Prozentpunkte und deuteten an, die Zinsen über das neutrale Niveau anheben zu wollen, um die Inflation in den Griff zu bekommen. Auf einem neutralen Zinsniveau werden die wirtschaftlichen Aktivitäten durch die Geldpolitik weder gebremst noch angetrieben.

Zur Wochenmitte dürften frische Konjunkturdaten für Aufmerksamkeit sorgen. Auf der Agenda stehen Daten zur Industriestimmung und der Konjunkturbericht der US-Notenbank.

/la/jha/pre

(AWP)