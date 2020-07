Devisen: Euro steigt auf höchsten Stand seit März - Hoffnung auf EU-Einigung

Der Eurokurs hat am Montag mit der Hoffnung auf eine Einigung auf den Corona-Wiederaufbaufonds der EU zugelegt. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf 1,1468 US-Dollar. Sie kostete damit so viel wie seit März nicht mehr. Im Mittagshandel notierte der Euro etwas niedriger bei 1,1456 Dollar.