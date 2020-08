Devisen: Euro steigt deutlich über 1,18 US-Dollar- USD/CHF ebenfalls tiefer

Der Euro hat am Donnerstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Nachdem am Morgen ein Tageshoch bei 1,1838 US-Dollar erreicht worden war, wird die Gemeinschaftswährung am Vormittag etwas tiefer bei 1,1825 Dollar gehandelt. Damit steht der Kurs etwa einen halben Cent höher als am Vorabend.