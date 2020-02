Devisen: Euro steigt im US-Handel wieder spürbar - Zum Franken bei 1,062

Mit dem am Abend erreichten Niveau war der Euro wieder so teuer wie seit Mitte Februar nicht mehr. Die Finanzmärkte werden weiter dominiert von Sorgen über die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie. Die Anleger sind nach wie vor verunsichert, was die anhaltend hohe Nachfrage nach als sicher empfundenen Währungen zeigt, zu denen auch der Euro zählt.

Auch zum Franken hat sich dieser etwas erholt, nachdem die Gemeinschaftswährung im Tagesverlauf mehrmals unter 1,06 Franken gefallen war. Aktuell steht er bei 1,0619 Franken. Das Dollar-Franken-Paar wird für 0,9756 gehandelt.

/ck/zb

(AWP)