Devisen: Euro steigt kurz über 1,22 US-Dollar - EUR/CHF bei 1,0920

Der Eurokurs hat am Mittwoch zugelegt und ist kurz über 1,22 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung erreichte ihr bisheriges Tageshoch bei 1,2218 Dollar und notierte zuletzt bei 1,2189 Dollar. Damit hatte der Euro zwischenzeitlich die enge Spanne von rund 1,2150 bis 1,22 Dollar durchbrochen, in der er seit Wochenbeginn gehandelt wird. Per Saldo notierte das Währungspaar zuletzt aber wieder auf dem gleichen Stand wie am Morgen.