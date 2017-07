Devisen: Euro steigt kurzfristig über Marke von 1,10 CHF

Der Eurokurs ist am Freitagabend zum ersten Mal seit dem Herbst 2016 kurzzeitig 1,10 CHF gestiegen, notiert aber seither wieder leicht unter dieser Marke. Die europäische Währung befindet sich derzeit nicht zur zum Franken sondern auch zum US-Dollar im Aufwärtstrend. Zum US-Dollar hat sich der Euro auch am Freitag über der Marke von 1,14 US-Dollar behauptet, im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1405 Dollar und damit in etwa so viel wie zur Mittagszeit.