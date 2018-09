Devisen: Euro steigt kurzzeitig über 1,17 US-Dollar - Etwas fester zum Franken

Der Euro hat am Dienstag an seine Vortagesgewinne angeknüpft und ist kurzzeitig über die Marke von 1,17 US-Dollar gestiegen. Am späten Nachmittag notiert er bei 1,1699 Dollar aber wieder knapp darunter. Zum Franken macht der Euro mit aktuell 1,1257 auch wieder etwas Boden gut. Der US-Dollar tendiert dagegen mit 0,9622 Franken seitwärts.