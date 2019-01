Devisen: Euro steigt leicht - Australischer Dollar unter Druck

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1473 US-Dollar und damit etwas mehr als am Freitagabend. Auch der Franken zog zum Dollar minimal an (Kurs: 0,9834), während das Duo EUR/CHF unverändert notiert (1,1284).