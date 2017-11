Devisen: Euro steigt leicht - britisches Pfund im Aufwind

Zum Franken zeigte sich der Euro am Mittvormittag bei 1,1667 CHF im Vergleich zum frühen Morgenhandel wenig verändert. während der US-Dollar zum Franken mit 0,9828 CHF nach 0,9844 CHF am Morgen etwas an Terrain einbüsst.

Gemäss einer monatlich von der Credit Suisse bei Finanzanalysten durchgeführten Umfrage rechnet ein Drittel der Befragten mit einer weiteren Abschwächung des EUR/CHF. Gerade mal 22% der Finanzanalysten sehen eine Aufwertung der helvetischen Devise. Auch zum Dollar erwarten die Befragten eine weitere Abwertung. 41% rechnen nicht mit einer Abschwächung und gleich viele Befragte erwarten keine Veränderung des Wechselkurspaares.

Keine neuen Impulse für den Dollar gab es vom designierten Fed-Präsidenten Jerome Powell. Dieser habe sich gestern geschickt durch die Fragen der Senatsmitglieder manövriert und seiner Ernennung stehe wohl nichts im Wege, heisst es in einem Marktkommentar der Commerzbank. Wirklich grosse Veränderungen in der Geldpolitik seien nach dessen Aussagen kaum zu erwarten, so dass es erst einmal auch keinen Grund für den Markt gebe, seine langfristigen Zinserwartungen anzupassen.

Spürbaren Auftrieb erhielt am Mittwoch das britische Pfund. Am Markt wurde auf Medienberichte verwiesen, wonach sich Grossbritannien und die EU in einem wichtigen Streitpunkt des Brexit grundsätzlich geeinigt hätten. Es geht um die Austrittsrechnung des Königreichs und einen hohen zweistelligen Milliarden-Betrag. Weitere Streitpunkt sind die Rechte von in Grossbritannien lebenden EU-Bürgern und die künftige EU-Grenze zwischen Irland und Nordirland.

Im weiteren Handelsverlauf könnten Konjunkturdaten aus der Eurozone und aus den USA für neue Impulse sorgen. Auf dem Programm stehen Daten zur Stimmung in den Unternehmen des gemeinsamen Währungsraums und zum US-Wirtschaftswachstum. Zudem wird US-Notenbakchefin Janet Yellen ihren regelmässigen Auftritt vor dem US-Kongress absolvieren.

(AWP)