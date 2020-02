Devisen: Euro steigt nach Konjunkturdaten zum Dollar - zum Franken stabil

Der Kurs des Euro ist am Freitag nach besser als erwartet ausgefallenen Stimmungsdaten aus der deutschen Industrie gestiegen. Am Vormittag stieg die Gemeinschaftswährung bis auf ein Tageshoch bei 1,0820 US-Dollar, nachdem sie am Morgen noch unter 1,08 Dollar gehandelt worden war. Aktuell kostet der der Euro 1,0815.