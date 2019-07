Devisen: Euro steigt nach Medienbericht zu EZB-Zinspolitik zu Dollar und Franken

Der Euro ist am Dienstag zum US-Dollar gestiegen. Am frühen Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1299 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auch gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro mit 1,1164 höher. Ein Dollar kostet derweil wenig verändert 0,9880 Franken.