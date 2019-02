Devisen: Euro steigt Richtung 1,14 US-Dollar - Kommt weiter zurück zum Franken

Der Euro hat am Donnerstagvormittag etwas zugelegt und ist in Richtung 1,14 US-Dollar gestiegen. Die Gemeinschaftswährung kostet 1,1394 Dollar und damit etwas mehr als am Morgen. Auch der Franken macht zum Greenback Boden gut. Ein Dollar geht zu 0,9962 Franken über den Tisch. Der Euro wird zum Franken mit 1,1348 Franken ebenfalls leicht tiefer bewertet.