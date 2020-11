Devisen: Euro steigt in Richtung 1,19 US-Dollar - EUR/CHF über 1,08 Franken

Gegenüber dem Franken etabliert sich der Euro über der Marke von 1,08 und wird aktuell zu 1,0813 Franken nach 1,0814 am späten Donnerstagabend gehandelt. Das Währungspaar USD/CHF geht zu 0,9096 etwas tiefer um als am Vorabend mit 0,9106 Franken.

Am Freitag stehen nur wenige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, die an den Finanzmärkten für Kursbewegung sorgen könnten. Allerdings äussern sich einige hochrangige Notenbanker, darunter die Führungsriege der EZB. Die Präsidentin der EZB, Christine Lagarde, hatte bereits am Donnerstag klargestellt, dass angesichts der angespannten Corona-Lage eine weitere Lockerung der Geldpolitik zu erwarten ist.

