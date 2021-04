Devisen: Euro steigt in Richtung 1,21 US-Dollar

Der Euro hat am Dienstag an seine deutlichen Vortagesgewinne angeknüpft. Am Vormittag kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2080 US-Dollar und damit so viel wie seit Anfang März nicht mehr. Am Montagmorgen hatte der Euro noch unter 1,20 Dollar notiert. Der Euro hat auch zum Franken eine leicht steigende Tendenz, wie der aktulle Kurs von 1,1039 zeigt.