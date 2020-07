Devisen: Euro steigt über 1,13 Dollar - wenig verändert zum Franken

Marktteilnehmer erklären die Euro-Gewinne zum Dollar mit einer allgemein freundlichen Stimmung an den Finanzmärkten. Jüngste Konjunkturdaten deuten auf eine wirtschaftliche Erholung nach dem Einbruch in der Corona-Krise hin und sorgen für mehr Risikofreude bei den Investoren. So ist der Auftragseingang in der deutschen Industrie im Mai stark gestiegen und hat einen Teil des Corona-Einbruchs wieder wettgemacht. In der Eurozone hat der Umsatz im Einzelhandel im Mai unerwartet stark zugelegt.

Die Sorge vor neuen Infektionswellen in der Corona-Pandemie rückte am Markt etwas in den Hintergrund. An den Aktienbörsen in Asien und in Europa gibt es zum Teil starke Kursgewinne. Der japanische Yen, der am Markt als sicherer Anlagehafen geschätzt wird, gerät derweil zu allen anderen wichtigen Währungen unter Druck.

(AWP)