Devisen: Euro steigt über 1,13 US-Dollar - Lira erneut unter Druck

Zum Franken konnte sich der Euro mit 1,1316 klar über der Schwelle von 1,13 Franken festigen, die er am Vorabend überwunden hatte. Der Dollar hält sich zum Franken mit 1,0003 knapp über Parität.

Am Markt wurde die Euro-Stärke vor allem mit dem schwächeren Dollar erklärt, der auch zu vielen anderen Währungen nachgab. Ein Grund sei die recht gute Stimmung an den Börsen. Der Dollar als globale Reservewährung sei deshalb nicht mehr so stark gefragt gewesen.

Unter Druck stand erneut die türkische Lira. Gegenüber dem Dollar betrugen die Verluste mehr als ein Prozent, zum Euro fast zwei Prozent. Fachleute erklären die Schwäche vor allem mit politischen Faktoren. Die Skepsis gegenüber der Partei von Staatschef Erdogan, der AKP, ist gross, weil sie einige wichtige Resultate der Kommunalwahlen anzweifelt. Hauptstreitpunkt ist das Ergebnis in der Metropole Istanbul, wo eine Wahlwiederholung angestrebt wird. Darüber hinaus leidet das Land unter wirtschaftlichen Problemen. Im zweiten Halbjahr 2018 war die Türkei in die Rezession gerutscht.

Am Nachmittag steht in den USA das Konsumklima der Universität Michigan auf dem Programm. Es gilt als wichtiger Indikator für den privaten Konsum. Auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wollen sich EZB-Chefökonom Peter Praet und der britische Notenbankchef Mark Carney äussern.

/bgf/elm/jha/pre/ra

(AWP)