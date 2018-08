Devisen: Euro steigt über 1,15 US-Dollar und 1,14 Franken

Der Euro hat am Dienstag an die deutlichen Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und ist über die Marke von 1,15 US-Dollar gestiegen. Marktbeobachter sprachen von einer Dollarschwäche, die dem Euro im Gegenzug Auftrieb verliehen habe. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1537 Dollar gehandelt.