Devisen: Euro steigt über 1,17 US-Dollar - Etwas tiefer zum Franken

Gegenüber dem Schweizer Franken gab der Euro derweil am Nachmittag etwas nach. Am späten Nachmittag kostet die Gemeinschaftswährung 1,1578 Franken und damit etwas weniger als Mittag. Der Dollar verlor derweil entsprechend deutlich zum Franken. Der Kurs gab seit dem Morgen rund 0,6 Prozent nach, rutschte unter 0,99 Franken und notiert am späten Nachmittag bei 0,9883 Franken.

Der Euro profitierte von einer Kursschwäche des amerikanischen Dollar. Ausserdem sorgten steigende Renditen für Staatsanleihen aus dem Euroraum für Auftrieb zum Dollar bei der Gemeinschaftswährung. Die höheren Renditen hätten Anlagen in Staatspapiere der Eurozone etwas lukrativer werden lassen, lautete eine Begründung am Markt.

Neue Preisdaten aus Deutschland konnten dem Handel mit dem Euro dagegen keinen nennenswerten Impuls geben. Im Juli hatte sich die Inflation in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone etwas abgeschwächt. Die Inflationsrate war von 2,1 Prozent im Juni auf 2,0 Prozent gesunken. "Obwohl sich die Teuerungsrate nach wie vor auf verhältnismässig hohem Niveau befindet, ergibt sich daraus für die EZB kein Handlungsbedarf", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank.

Starke Kursgewinne verbuchte die schwedische Krone. Auslöser waren robuste Wachstumsdaten. Im zweiten Quartal war die heimische Wirtschaft gegenüber dem Vorquartal um 1,0 Prozent gewachsen und damit doppelt so stark wie von Analysten erwartet. Die Daten stärken die Erwartung, dass die Zinsen in Schweden noch in diesem Jahr erstmals seit langer Zeit wieder steigen könnten.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,89070 (0,88823) britische Pfund, 129,79 (129,25) japanische Yen und 1,1598 (1,1597) Schweizer Franken fest. Der Preis für die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London auf 1'223,80 (1'223,95) Dollar festgesetzt.

jkr/jsl/he/jl/rw

(AWP)