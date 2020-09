Devisen: Euro steigt über 1,17 US-Dollar - zum Franken knapp unter 1,08

Gegenüber dem Schweizer Franken notiert der Euro derweil am Abend mit 1,0795 Franken nur leicht höher, hatte aber zeitweise die Schwelle von 1,08 klar überschritten. Entsprechend hat der Dollar zum Franken deutlich nachgegeben - der Kurs liegt aktuell bei 0,9195 Franken.

Für Auftrieb sorgten bereits am Vormittag Konjunkturdaten aus der Eurozone. Im September hatte sich die Wirtschaftsstimmung im Währungsraum weiter von ihrem schweren Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der von der EU-Kommission erhobene Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg stärker als Analysten im Schnitt erwartet hatten. Unerwartet schwach zeigte sich derweil die Preisentwicklung in Deutschland.

Die Commerzbank sieht neuerdings den Euro wieder im Vorteil, die Experten senkten daher am Dienstag ihr Votum für den US-Dollar von "Neutral" auf "Untergewichten". Die Argumente: Eine sehr expansive neue Strategie der US-Notenbank Fed, der stark gesunkene Renditevorteil, eine in Corona-Zeiten hohe Haushaltslücke, die Unsicherheit vor den US-Wahlen und ein umgekehrt steigendes Vertrauen in den Euro. Letzteres sehen sie in Verbindung mit dem beschlossenen Wiederaufbaufonds.

/tih/he/yr

(AWP)