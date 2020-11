Devisen: Euro steigt über 1,19 US-Dollar - Auch USD/CHF schwächer

Der Euro ist am Montag gestiegen. Nach einem zögerlichen Start ist der Kurs der Gemeinschaftswährung gegen Mittag über 1,19 US-Dollar gestiegen und notiert mit 1,1904 Dollar auf dem höchsten Stand seit dem 9. November. In der vergangenen Woche hatte sich der Euro noch in einer vergleichsweise engen Handelsspanne bewegt. Seit dem frühen asiatischen Handel hat der Euro am Montag etwa einen halben Cent zugelegt.