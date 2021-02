Devisen: Euro steigt über 1,21 US-Dollar

Der Dollar geriet zu allen wichtigen Währung unter Druck. So verlor er auch gegenüber dem Franken an Wert. Der USD/CHF-Kurs notiert aktuell bei 0,8923. Das Duo EUR/CHF zeigt sich derweil mit 1,0813 wenig verändert.

Weiterhin steht das geplante Konjunkturpaket der US-Regierung mit einem Volumen von 1,9 Billionen Dollar im Blick der Märkte. Einige Ökonomen äusserten zuletzt die Befürchtung, dass das Paket zu einer höheren Inflation führen könnte, was den Dollar zuletzt zunehmend belastet hat. In der vergangenen Woche hatte der Dollar noch zugelegt und den Euro unter 1,20 Dollar gedrückt, da die Finanzmärkte mit einer rascheren Konjunkturerholung in den USA rechneten. Seit Freitag erholt sich der Euro.

edh/jsl/he/rw

(AWP)