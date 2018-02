Devisen: Euro steigt über 1,23 US-Dollar - weiter um 1,15 Franken

Der Euro hat am Dienstag zugelegt und ist über die Marke von 1,23 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2323 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Zum Franken zeigte sich der Euro nur etwas stärker und kostete 1,1540 nach 1,1533 CHF am Abend. Der amerikanische Dollar gab dagegen zu vielen Währungen nach. Auch zum Franken sank der Greenback auf 0,9365 nach zuvor 0,9390 CHF.