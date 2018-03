Devisen: Euro steigt über 1,24 USD - EUR/CHF ebenfalls höher

Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar gestiegen. Kurz vor Mittag stieg der Kurs über 1,24 USD. Aktuell kostet die Gemeinschaftswährung 1,2405 USD. In der Nacht hat der Euro zeitweise noch bei 1,2335 USD notiert. Gegenüber dem Franken legte der Euro ebenfalls zu und kostet am Mittag 1,1733 CHF. Der Dollar gab derweil etwas nach gegenüber dem Franken und steht bei 0,9460 CHF.