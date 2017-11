Devisen: Euro steigt weiter - Südafrikas Rand gewinnt

Der Euro hat am Montag an die Kursgewinne der vergangenen Woche angeknüpft und ist zum US-Dollar mit zwischenzeitlich 1,1957 USD auf den höchsten Stand seit September gestiegen. Bis am frühen Nachmittag gab die Gemeinschaftswährung allerdings ein Teil der Gewinne wieder ab und notiert auf 1,1946 CHF.