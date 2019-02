Devisen: Euro steigt wieder über 1,13 US-Dollar

Der Kurs des Euro hat am Montag leicht zugelegt. Am frühen Morgen stieg die Gemeinschaftswährung wieder über die Marke von 1,13 US-Dollar und wurde zuletzt bei 1,1308 Dollar gehandelt. Das ist etwas höher im Kurs als am Freitagabend. Der Franken wurde derweil zum Euro unverändert mit 1,1353 Franken gehandelt. Der US-Dollar schwächte sich zum Franken auf 1,0040 von 1,0052 Franken leicht ab.