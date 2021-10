Devisen: Euro steigt wieder über 1,16 US-Dollar - Franken stabil

Gegenüber dem Franken bleibt der Euro mit 1,0682 derweil im Vergleich zum frühen Morgen in etwa stabil. Das USD/CHF-Paar hat derweil die Marke von 0,92 leicht unterschritten und liegt aktuell bei 0,9189.

Der Handel zwischen Euro und Dollar verlief in ruhigen Bahnen, die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Dem Markt fehlte es an Impulsen. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Zum Wochenstart hatte der vierte Rückgang des Ifo-Geschäftsklimas den Euro noch spürbar belastet. Vor den geldpolitischen Entscheidungen der EZB an diesem Donnerstag halten sich viele Anleger offenbar zurück.

Die türkische Lira legte unterdessen deutlich zu. Ausschlaggebend war, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan seine Drohung, zehn Botschafter westlicher Länder auszuweisen, zurückgenommen hat. Am Vortag war die Lira noch erheblich unter Druck geraten und zu Euro und Dollar auf Rekordtiefs gefallen. Hintergrund des Eklats waren Forderungen der Botschafter zur Freilassung eines in Haft sitzenden prominenten türkischen Unternehmers.

bgf/jsl/tv/rw

(AWP)