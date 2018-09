Devisen: Euro steigt wieder über 1,17 US-Dollar - Steuert 1,13 Franken an

^Zum Franken steuert die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,1295 die Marke von 1,13 wieder an, nachdem sie am Morgen noch bei 1,1248 Franken gestanden hatte. Der US-Dollar bewegt sich bei einem Kurs von 0,9645 Franken dagegen eher in der Seitwärtslage.

Zunächst habe es an Impulsen gefehlt, sagten Händler. Der Markt schaue auf den heute beginnenden informellen EU-Gipfel in Salzburg. Im Blick dürften vor allem die Brexit-Verhandlungen stehen. Trotz der zuletzt zuversichtlicheren Töne der beiden Verhandlungspartner sind wichtige Fragen weiterhin nicht geklärt. Entscheidungen werden auf dem Gipfel nicht getroffen.

Zugelegt hat auch der chinesische Yuan. Am Markt wird auf Äusserungen von Chinas Premierminister Li Keqiang verwiesen. Dieser wies Vorwürfe einer absichtlichen Schwächung des Yuan zur Exportförderung zurück und versicherte, dass China dies auch künftig nicht vorhabe.

Der Renminbi, wie der Yuan auch genannt wird, hat in den vergangenen Monaten gegenüber dem US-Dollar deutlich an Wert verloren. Die Währung Chinas schwankt nicht frei, sondern innerhalb staatlich festgelegter Grenzen.

