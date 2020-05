Devisen: Euro steigt zu Dollar- nähert sich zum Franken auf 1,07

Details zum Wiederaufbauprogramm der EU-Kommission haben am Mittwoch den Eurokurs gegenüber dem Dollar und Franken gestärkt. Die Gemeinschaftswährung durchbrach am Mittag die Marke von 1,10 Dollar, an der sie am Vorabend lediglich gekratzt hatte. Zwischenzeitlich kostete ein Euro 1,1030 Dollar. Dies war der höchste Stand seit Anfang April. Zuletzt notierte der Eurokurs bei 1,1023 Dollar.