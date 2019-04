Devisen: Euro steigt zu Dollar und Franken

Marktbeobachter sprechen von einer Gegenbewegung beim Euro. In den vergangenen Handelstagen hatte noch eine breitangelegte Dollar-Stärke nach besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten belastet. Am Dienstag war die Gemeinschaftswährung unter 1,12 Dollar gefallen und erreichte zeitweise den tiefsten Stand seit fast vier Wochen.

Das britische Pfund konnte am Morgen die Kursgewinne vom Vortag halten. Premierministerin Theresa May hatte am Abend nach einer siebenstündigen Krisensitzung ihres Kabinetts angekündigt, einen weiteren kurzen Aufschub des EU-Austritts zu beantragen. Sie wolle sich nun mit der Opposition zusammensetzen und nach einer Lösung in dem Brexit-Verfahren suchen.

jkr/stk/jl

(AWP)