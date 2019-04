Devisen: Euro steigt zu Dollar und Franken

Der Eurokurs hat am Dienstag etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1281 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas niedriger notiert. Gegenüber dem Franken hat der Euro am Nachmittag auf 1,1271 von 1,1249 leicht angezogen. Der US-Dollar zeigt sich bei 0,9994 Franken ziemlich stabil.