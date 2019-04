Devisen: Euro steigt zu US-Dollar und Franken- türkische Lira unter Druck

Der Euro ist am Montag weiter über die Marke von 1,12 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag erreichte die Gemeinschaftswährung ein Tageshoch bei 1,1274 Dollar. Der Euro wurde damit etwa einen halben Cent höher gehandelt als am Morgen. Aktuell steht er aber bei 1,1267 Dollar wieder etwas tiefer.